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ليفربول يهزم نيوكاسل ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (فيديو)

الرياضة

ليفربول يهزم نيوكاسل ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (فيديو)
Legion-Media
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ارتقى نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ35 من المسابقة.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه الغيني نابي كيتا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يلعب لاحقا مع ليدز يونايتد، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: RT

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