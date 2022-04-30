ليفربول يهزم نيوكاسل ويرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (فيديو)

ارتقى نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بفوزه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ35 من المسابقة.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز للاعبه الغيني نابي كيتا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.

هدف ليفربول الأول عن طريق كيتا.



pic.twitter.com/pHhQTURVBh — Amr (@Amr21DS) April 30, 2022

وارتفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يلعب لاحقا مع ليدز يونايتد، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: RT