لايبزيغ يهزم غلاسكو رينجرز بهدف إسباني

تغلب فريق لايبزيغ الألماني على ضيفه غلاسكو رينجرز الإسكتلندي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ويدين النادي الألماني بالفضل في فوز الثمين للاعب خط وسطه الإسباني أنخيلينو في الوقت القاتل، قبل خمس دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

واقترب فريق لايبزيغ من نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد هذه النتيجة، بالرغم من أن مباراة الإياب ستقام خارج أرضه يوم الخميس المقبل.

المصدر: RT