رانغنيك: آمال مانشستر يونايتد بالمركز الرابع غير واقعية

قال مدرب مانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، إن على فريقه تقبل واقع أن آماله بتحقيق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت غير واقعية.

وأوضح رانغنيك خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مواجهة فريقه وتشيلسي المقررة في وقت لاحق اليوم الخميس في مباراة مقدمة من المرحلة الـ37 من الدوري لإنجليزي: "لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا. علينا أن نكون واقعيين".

وتابع "حتى لو فزنا بالمباريات الأربع المتبقية (في الدوري)، فإن الأمور ليست في أيدينا. ولكن ما هو في أيدينا هو الأسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الحالي بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد رانغنيك، الذي سيبقى في "أولد ترافورد" للعب دور استشاري بعد قدوم المدرب الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتبارا من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الأسماء في سوق الانتقالات حتى ولو لم يتأهل إلى المسابقة القارية الأم.

ويدخل يونايتد مواجهة تشيلسي في أعقاب خسارتين أمام ليفربول وأرسنال تواليا أنهيتا آماله منطقيا بتحقيق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة بفارق ست نقاط من أرسنال الرابع والذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

وسيغيب عن مانشستر في المواجهة المقدمة بسبب انشغال تشيلسي بنهائي الكأس ضد ليفربول في 14 مايو على ملعب "ويمبلي"، كل من الجناح جايدون سانشو، والمدافع هاري ماغواير بسبب معاناتهما من الإصابة.

المصدر: وكالات