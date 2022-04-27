أول تعليق لغوارديولا بعد فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

أشاد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بالمستوى المميز الذي قدمه فريقه خلال فوزه على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 4-3، أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت": "كانت مباراة رائعة للفريقين، قدمنا العديد من الأمور الجيدة، ولسوء الحظ استقبلت شباكنا الأهداف ولم نتمكن من تسجيل المزيد، ولكن هذه مواجهة من مباراتين وأمامنا مواجهة أخرى بعد أسبوع".

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وأضاف: "قدمنا مباراة مذهلة أمام فريق لا يصدق، في اللحظات التي استفاقوا خلالها وعادوا إلى المباراة في الشوط الأول، كان بسبب التوتر الذي عانينا منه في بناء اللعب".

وأوضح: "لاعبو الريال يضغطون بشكل جيد للغاية وبقوة، نحن فخورون للغاية في مانشستر سيتي، الأمر يتعلق بالوصول إلى النهائي، وسنذهب إلى مدريد وسنحاول الفوز باللقاء".

وأردف المدرب الإسباني: "الفريقان أرادا الهجوم ويملكان الجودة للعب، كرة القدم متعة للمشاهدة، تهانينا لكارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) وفريقه فهم جيدون للغاية".

وأكمل: "لا يمكنني طلب المزيد بالنظر إلى ما قدمناه بالكرة وبدونها وفي صناعة الفرص، طالبت اللاعبين بالراحة، مباراة ليدز (في الدوري الإنجليزي) هي الأهم الآن، وبعدها سنذهب إلى مدريد من أجل الفوز".

المصدر: وكالات