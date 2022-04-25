صخرة دفاع ليفربول يحبط مشاعر جماهير "الريدز"

استبعد الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، أن يكون فريقه المرشح الأوفر حظا لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا صعوبة المهمة.

وقال فيرجيل فان دايك (30 عاما): "سيكون الأمر صعبا للغاية، لأن فياريال فريق معقد جدا.. بالتأكيد شاهدت مباراتيه أمام بايرن ميونخ، وهو فريق رائع من ناحية التنظيم الدفاعي".

وتابع: "لاعبو فياريال يعملون كثيرا، ولديهم خبرات كبيرة.. وقبل كل شيء يلعبون بشكل جماعي".

وأشاد فان دايك بقلبي دفاع "الغواصات الصفراء"، وهما راؤول ألبيول وباو توريس، قائلا إنهما "لاعبان رائعان، هما من ذوي الخبرة ورائعان للغاية".

وأشار المدافع الهولندي إلى أنه: "جيرارد مورينو (إذا لحق بالمباراة) لاعب سريع للغاية ويمكنه مفاجأتك.. ونعرف إمكانيات دانجوما حينما كان لاعبا في بورنموث.. ستكون مباراة معقدة للغاية، لكن هذه سمة مباريات نصف نهائي التشامبيونز ليغ.. نعلم أن الأمر لن يكون سهلا".

إقرأ المزيد

وعما إذا كان فريقه هو الأوفر حظا للتأهل للنهائي، قال فان دايك: "لا، هذه النقاشات تثيرها الصحافة، لكننا لا نفضل الاستماع لها.. لا نستمع إذا أخبرونا أننا الأوفر حظا أو لا".

وتابع الدولي الهولندي: "سنخوض مواجهة الأربعاء كما نحاول دوما خوض المباريات، بالسعي للفوز ومحاولة الوصول للنهائي.. فياريال فريق كبير، ويمتلك جماهير عريضة ومدربا كبيرا.. لدينا رغبة كبيرة في أن نخوض هاتين المباراتين الآن".

وسيستضيف ليفربول يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "أنفيلد"، فريق فياريال صاحب أكبر مفاجأة في النسخة الحالية لدوري الأبطال، بوصوله إلى الدور قبل النهائي، وخاصة أن ذلك كان على حساب نادي بايرن ميونخ العريق.

بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل، على ملعب "لاسيراميكا" بمدينة فياريال الإسبانية.

المصدر: وكالات