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روبليف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نهائي بطولة بلغراد للتنس (فيديو)

الرياضة

روبليف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نهائي بطولة بلغراد للتنس (فيديو)
AP Darko Vojinovic
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صعد الروسي أندريه روبليف إلى نهائي بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد فوزه اليوم السبت على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين نظيفتين في نصف نهائي المسابقة.

وحسم روبليف المباراة لمصلحته دون عناء بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-2، خلال ساعة واحدة و3 دقائق.

وضرب روبليف البالغ 24 عاما موعدا ناريا في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، الذي تغلب بدوره في وقت سابق اليوم، في مباراة المربع الذهبي الأولى، على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-1 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru

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