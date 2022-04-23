روبليف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نهائي بطولة بلغراد للتنس (فيديو)

صعد الروسي أندريه روبليف إلى نهائي بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد فوزه اليوم السبت على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين نظيفتين في نصف نهائي المسابقة.

وحسم روبليف المباراة لمصلحته دون عناء بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-2، خلال ساعة واحدة و3 دقائق.

The run continues for the No. 2 seed! 👏



Straight sets win for @AndreyRublev97 over Fognini 6-2, 6-2 to reach the final in Belgrade.@SerbiaOpen2022 | #SerbiaOpenpic.twitter.com/qyOJsBqfA6 — ATP Tour (@atptour) April 23, 2022

وضرب روبليف البالغ 24 عاما موعدا ناريا في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، الذي تغلب بدوره في وقت سابق اليوم، في مباراة المربع الذهبي الأولى، على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-1 و6-2.

Back in the Belgrade FINAL for the third time in his career‼️@DjokerNole takes out Khachanov 4-6, 6-1, 6-2.@SerbiaOpen2022 | #SerbiaOpenpic.twitter.com/1M7iHFi5NE — ATP Tour (@atptour) April 23, 2022

A first final of 2022 for @DjokerNole! 🙌



The World No.1 completes a third comeback win in Belgrade, defeating Khachanov 4-6 6-1 6-2.#SerbiaOpenpic.twitter.com/NiJiuw4H4A — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2022

المصدر: rsport.ria.ru