بالفيديو.. رونالدينيو يثير سخط الجماهير العربية من جديد

أثار ظهور النجم البرازيلي رونالدينيو متوشحا بالعلم الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، موجة من الاستياء والغضب بين متابعيه العرب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك رونالدينيو في مباراة استعراضية في كرة القدم للصالات، إلى جانب مواطنه فالكاو.

ونشر النجم السابق لبرشلونة عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورة له رافعا العلم البرازيلي، وعلق عليها: "شكرا إسرائيل على مودتكم الكبيرة"، كما شارك عبر خاصية "الستوري" العديد من مقاطع الفيديو للزيارة والفعاليات التي تواجد فيها.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي للنجم البرازيلي يظهر فيه عند دخوله إلى أرض الصالة الرياضية، حاملا العلم الإسرائيلي على كتفيه قبل أن يرفعه ويطوف به أمام الحضور.

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ولقي الفيديو ردود فعل غاضبة من المئات من المتابعين العرب معبرين عن استيائهم من زيارة رونالدينيو لإسرائيل والترويج لها، في ظل الانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطنيين، وما يجري حاليا في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها رونالدينيو إسرائيل، إذ سبق لنجم منتخب "السليساو" التواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2019 ونشر وقتها صورة له من تل أبيب وأرفقها بكلمة "shalom""مرحبا" باللغة العبرية، مع رمز العلم الإسرائيلي.

المصدر: "وكالات + مواقع التواصل الإجتماعي"