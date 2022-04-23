بعد تخطي الرجاء.. موسيماني مع الأهلي يكرس العقدة المغربية

كرس بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، عقدة للأندية المغربية، منذ توليه تدريب الفريق المصري.

وفشل الرجاء في تحقيق الفوز على الأهلي مساء أمس الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل الأحمر تقدمه نحو نصف النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1.

وواجه موسيماني الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 وفاز بهدفين دون رد بالمغرب، ثم عاد وكرر فوزه في الإياب 3-1 في القاهرة وعبر للنهائي لمواجهة الزمالك، ثم توج بعد ذلك باللقب.



وكانت المواجهة الثالثة لموسيماني أمام الفرق المغربية في كأس السوبر الإفريقي 2020، أمام نهضة بركان واستطاع تحقيق الفوز 2-0 وحصد المارد الأحمر اللقب.

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مجددا كرر موسيماني تفوقه على الأندية المغربية، بالفوز على الرجاء في السوبر الإفريقي 2021 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحصد لقبا قاريا جديدا للمرة الثانية على التوالي من أنياب الأندية المغربية.



وهذا العام، تفوق المدرب الجنوب إفريقي من جديد على الرجاء في الذهاب بالقاهرة 2-1، واكتفى بالتعادل في الإياب لضمان التأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال إفريقيا 2022.



ليصبح موسيماني مع الأهلي، المدرب الوحيد الذي لم يخسر في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، على مدار النسختين الماضيتين بعد خوض مباراتي الرجاء الجمعة.



ونجح موسيماني في نسخة 2020، خلال المواجهة الأولى له مع الأحمر بدوري الأبطال في الفوز بنصف النهائي على الوداد المغربي 2-0 و3-1، على الترتيب.



وتخطى موسيماني في نسخة 2021 فريق صن داونز في ربع النهائي بالفوز ذهابا بهدفين دون رد والتعادل 1-1 في إيابا، ثم عبر الترجي في نصف النهائي بالفوز في الذهاب 1-0 ثم الفوز إيابا 3-0.

المصدر:kooora