شرط جديد من مبابي يبعد ريال مدريد عنه

خرج تقرير إسباني، يتحدث حول المفاوضات بين ريال مدريد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي ما زال أمره يشغل النادي الفرنسي.

ووفقا لبرنامج "El Partidazo de COPE"، فإن مبابي طلب من إدارة ريال مدريد، 100 مليون يورو إضافية، على الاتفاق السابق بينهما.

وأضاف التقرير: "جاء رد مجلس إدارة ريال مدريد، بالرفض على طلب كيليان مبابي".

💥 Informa @RMCsport



✈️ La familia de @KMbappe, que se encuentra en Doha, también viajará a Madrid la próxima semana



🤝 Está previsto que en ese viaje haya una reunión con el @realmadrid para hablar sobre los derechos de imagen del jugador



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/kmxZiMmXHO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 22, 2022

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وأفاد التقرير الإسباني، بأن هذه الخطوة تزيد من فرص استمرار مبابي مع سان جيرمان، وتجديد عقده وعدم الانضمام لصفوف ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بقوة بالرحيل إلى ريال مدريد.

ويسعى باريس بكل قوة للضغط على مبابي للتجديد، وسافرت والدة اللاعب إلى الدوحة رفقة شقيقه الأصغر إيثان.

وهناك حالة من التفاؤل، بأن تكون هذه الزيارة، بمثابة مفتاح لتجديد عقد مبابي في حديقة الأمراء.

المصدر:kooora