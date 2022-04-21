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خاتشانوف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نصف نهائي بطولة بلغراد للتنس

الرياضة

خاتشانوف يضرب موعدا ناريا مع دجوكوفيتش في نصف نهائي بطولة بلغراد للتنس
Legion-Media
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صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور نصف النهائي من بطولة بلغراد الصربية لكرة المضرب بعد فوزه اليوم الخميس على البرازيلي تياغو مونتيرو بمجموعتين نظيفتين.

وحسم خاتشانوف المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف في المربع الذهبي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا الذي تغلب بدوره في الدور ربع النهائي على مواطنه ميومير كيكمانوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 4-6 و6-3 و6-3.

والتقى دجوكوفيتش وخاتشانوف في 6 مناسبات سابقة، فاز النجم الصربي في 5 مواجهات مقابل فوز وحيد للنجم الروسي.

المصدر: rsport.ria.ru

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