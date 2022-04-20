يوفنتوس يقصي فيورنتينا ويضرب موعدا مع إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على فيورنتينا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثنائية "السيدة العجوز" فيديريكو بيرنارديسكي والبرازيلي دانيللو في الدقيقتين 32 و90+4 على الترتيب.

هدف يوفنتوس الثاني في مرمى فيورنتينا بتعليق محمد الشامسي pic.twitter.com/rlIM0HGQh3 — الكاس مع فهد (@HewitsonPeggie) April 20, 2022

وتأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا بفوزه في مجموع المباراتين 3-0 بعد أن حسم مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

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وضرب يوفنتوس موعدا ناريا في المباراة النهائية مع إنتر ميلان الذي تخطى جاره ميلان في المربع الذهبي بفوزه عليه أمس الثلاثاء بثلاثية بيضاء.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا في الـ11 من مايو المقبل على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة روما.

المصدر: RT