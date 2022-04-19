 
مباشر

إنتر يقسو على جاره ميلان بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

الرياضة

إنتر يقسو على جاره ميلان بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
AFP MIGUEL MEDINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sui9

حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على جاره ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "هدفين" في الدقيقتين 4 و40 والألماني روبين غوسينس في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، تأهل إنتر إلى المباراة النهائية بعد أن كانت مباراة الإياب قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيواجه إنتر في النهائي، المتأهل من مواجهة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء بين يوفنتوس وفيورنتينا، مع العلم أن فريق "السيدة العجوز" فاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا