إنتر يقسو على جاره ميلان بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على جاره ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.
وسجل ثلاثية إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "هدفين" في الدقيقتين 4 و40 والألماني روبين غوسينس في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.
TimCup | انتر 1-0 ميلان ..— ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzz4uu2) April 19, 2022
لاوتارو .. هدف جميل pic.twitter.com/E3xFgGSOCl
TimCup | انتر 2-0 ميلان ..— ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzz4uu2) April 19, 2022
لاوتارو pic.twitter.com/rSigJq5Bz3
TimCup | انتر 3-0 ميلان ..— ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzz4uu2) April 19, 2022
غوسينس pic.twitter.com/bPzloRKR1W
وبهذا الفوز العريض، تأهل إنتر إلى المباراة النهائية بعد أن كانت مباراة الإياب قد انتهت بالتعادل السلبي.
وسيواجه إنتر في النهائي، المتأهل من مواجهة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء بين يوفنتوس وفيورنتينا، مع العلم أن فريق "السيدة العجوز" فاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.
المصدر: RT