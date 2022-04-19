إنتر يقسو على جاره ميلان بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على جاره ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز "هدفين" في الدقيقتين 4 و40 والألماني روبين غوسينس في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

TimCup | انتر 1-0 ميلان ..



لاوتارو .. هدف جميل pic.twitter.com/E3xFgGSOCl — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzz4uu2) April 19, 2022

TimCup | انتر 2-0 ميلان ..



لاوتارو pic.twitter.com/rSigJq5Bz3 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzz4uu2) April 19, 2022

TimCup | انتر 3-0 ميلان ..



غوسينس pic.twitter.com/bPzloRKR1W — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzz4uu2) April 19, 2022

وبهذا الفوز العريض، تأهل إنتر إلى المباراة النهائية بعد أن كانت مباراة الإياب قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيواجه إنتر في النهائي، المتأهل من مواجهة المربع الذهبي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء بين يوفنتوس وفيورنتينا، مع العلم أن فريق "السيدة العجوز" فاز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

المصدر: RT