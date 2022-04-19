صلاح يتألق ويقود ليفربول إلى الصدارة بفوز عريض على مانشستر يونايتد (فيديو)

اكتسح ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل رباعية ليفربول كل من الكولومبي لويس دياز (د.5) والمصري محمد صلاح "هدفان" (د. 22 و85) والسنغالي ساديو ماني (د. 68).

استمتعو بالهدف التانى لصلاح والرابع للريدز ملك وربى 👑

ليفربول ومانشستر يونايتد pic.twitter.com/ZWetvnWmPS — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11Mosalah) April 19, 2022

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل 5 أهداف بشباك مانشستر يونايتد في موسم واحد بعد أن سبق له تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد خلال مباراة الدور الأول من الدوري، التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر"، في اللقاء الذي فاز به "الريدز" بخماسية نظيفة.

5 - Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score 5 goals against Manchester United in a single season. Alive. pic.twitter.com/UfHPTbxaal — OptaJoe (@OptaJoe) April 19, 2022

وبهذا الفوز الكبير، صعد ليفربول إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 76 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على مانشستر سيتي الذي يلعب غدا الأربعاء أمام برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 أيضا.

ملخص مباراة ( ليفربول X مانشستر يونايتد )



🤩🔥🔥🔥 جميع أهداف المباراة ..



بتعليق عصام الشوالي 🎤



تابعني للمزيد : @FCB_N8



استمتعوا 🔥🥰



pic.twitter.com/e4lnVbRceg — ملخص بدقيقتين (@FCB_N8) April 19, 2022

في المقابل، توقف رصيد "الشياطين الحمر" عند 54 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

Liverpool go top of the #PL after cruising past Man Utd#LIVMUNpic.twitter.com/P4TrqEWzSV — Premier League (@premierleague) April 19, 2022

المصدر: RT