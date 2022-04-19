مزراوي يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ

كشف الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقترب كثيرا من حسم صفقة المغربي نصير مزراوي نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وكتب رومانو عبر حسابه في "تويتر": "بايرن ميونخ مستعد لإتمام صفقة نصير مزراوي في الأيام المقبلة. تم التوصل لاتفاق شفهي في الاجتماع الأخير مع رايولا، لكن لم يتم التوقيع على أي شيء بعد".

وأضاف رومانو: "الأمر الآن يتعلق بالتفاصيل النهائية ومتغيرات الراتب، ومن ثم ينتقل الطرفان إلى مراجعة العقود".

FC Bayern are prepared to complete Noussair Mazraoui deal in the coming days. The verbal agreement has been reached in the last meeting with Raiola, but not signed yet. 🔴🇲🇦 #FCBayern



It's now matter of final details on salary add-ons structure and then contracts to be checked. pic.twitter.com/c7btT3WZ1i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2022

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس الصيف المقبل، ويرفض الظهير المغربي البالغ 24 عاما كل عروض التجديد مع الفريق الهولندي العريق.

يذكر أن برشلونة كان أبرز منافس لبايرن ميونخ على صفقة مزراوي خلال الموسم الجاري.

المصدر: وكالات