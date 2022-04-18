قادش يعمق جراح برشلونة ويقطع سلسلته بعدم الخسارة في "الليغا" (فيديو)

فاجأ قادش مضيفه برشلونة بفوزه عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين على ملعب "كامب نو" في ختام منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين قادش بالفضل في الفوز لنجمه لوكاس بيريز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ48 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد برشلونة عند 60 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد (75 نقطة)، وللفريق الكتالوني مباراة مؤجلة.

وانقطعت سلسلة برشلونة في المباريات المتتالية في الدوري التي لم يتعرض فيها للخسارة، حيث بلغت السلسلة قبل هذا اللقاء 15 مباراة بواقع: 11 فوزا و4 تعادلات.

كما انقطعت أيضا اليوم سلسلة انتصارات برشلونة المتتالية في الدوري، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته السبع الأخيرة.

وهذه الخسارة الثانية لبرشلونة على أرضه في خضون 4 أيام، بعد خسارته أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي الخميس الماضي وخروجه من الدور ربع نهائي للمسابقة.

في المقابل، رفع قادش رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT