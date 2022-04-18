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شاهد.. لاعب يراوغ مثل ميسي لكنه سدد مثل لوكاكو

الرياضة

شاهد.. لاعب يراوغ مثل ميسي لكنه سدد مثل لوكاكو
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أخفق لاعب في الدوري البرازيلي بشكل لا يصدق بعد مراوغة كل المدافعين لينفرد بالشباك لكنه أهدر الفرصة.

شهدت مواجهة الإياب للمباراة النهائية بين فريقي بورتوغيزا وساو بينتو، الاثنين، لحظات مثيرة في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني

وخلال الهجمة المرتدة التي حصل عليها لاعبو بورتوغيزا تجاوز اللاعب إدواردو دينيز وحده مدافعين اثنين وتخطى حارس مرمى ساو بينتو بمراوغة بارعة للغاية.

لكنه لم ينجح في تخطي شبح شباك الفريق المنافس عندما لم يكن أمامه سوى قوائم المرمى الفارغ، ليرسل اللاعب الكرة بعيدا فوق العارضة.

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هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة النهائية حيث فاز فريق بورتوغيزا بهدفين نظيفين وفاز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-1.

إلا أن فشل اللاعب في هز الشباك الفارغة أثار استياء مشجعي الفريق من على المدرجات وشبه عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فرصة الهدف بهدف مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو الضائع في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد كريستال بالاس.

المصدر: bongda24h

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