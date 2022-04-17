الرجاء يسخر من التحكيم ومن المخرج التلفزيوني لمباراته ضد الأهلي (صورة)

سخر الحساب الرسمي لنادي الرجاء المغربي، من طاقم التحكيم الذي قاد مباراة "النسور" ضد مضيفه الأهلي المصري، أمس السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسخر حساب الرجاء أيضا من المخرج التلفزيوني للمباراة واتهمه بتعمد تظليل لقطة إحدى ركلات الترجيح.

وجاءت السخرية اعتراضا على احتساب الحكم الرئيسي للمباراة، الكونغولي جان جاك ندالا، لركلتي جزاء لصالح الأهلي، و"تعمد" المخرج إعادة اللقطة التي احتسب فيها الحكم ركلة الجزاء الأولى ضد الرجاء، من زاوية اعتبره الرجائيون "مظللة" ولا تكشف حقيقة سوء تقدير الحكم.

⛔️ من مباراة الأهلي المصري و الرجاء البيضاوي المغربي،حكم المباراة يمنح ركلة جزاء لا وجود لها للفريق المصري بزعم وجود لمسة يد، بعد الرجوع لتقنية الVAR pic.twitter.com/cXtO7CGKx7 — محمد واموسي (@ouamoussi) April 16, 2022

غرائب أفريقيا تستمر



ضربة جزاء احتسبها الحكم للأهلي أمام الرجاء بعد الرجوع للفار لاعتقاده أن الكرة لمست يد المدافع !!!pic.twitter.com/9Q6cSlayXK — Goalna (@Goalna) April 16, 2022

ونشر الرجاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورا للحكم ندالا، ومساعده في تقنية الفيديو "فار"، الجزائري مهدي عبيد، ومخرج المباراة، المصري محمد نصر، وعلق عليها ساخرا إنهم "أفضل لاعبي اللقاء".

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، علما بأن عمر السولية، أهدر ركلة الجزاء الثانية في الدقيقة 61.

ويلتقي الأهلي والرجاء مجددا في مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لتحديد المتأهل للمربع الذهبي.

المصدر: حساب الرجاء على "تويتر"