شاهد.. هل منح الحكم ركلة جزاء "وهمية" للأهلي ضد الرجاء باستخدام "الفار؟

أثارت ضربة جزاء احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، للأهلي المصري في مباراته ضد الرجاء المغربي، أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء في الدقيقة 13 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، بداعي وجود لمسة يد على مدافع الرجاء، عبد الإله مدكور.

⛔️ من مباراة الأهلي المصري و الرجاء البيضاوي المغربي،حكم المباراة يمنح ركلة جزاء لا وجود لها للفريق المصري بزعم وجود لمسة يد، بعد الرجوع لتقنية الVAR pic.twitter.com/cXtO7CGKx7 — محمد واموسي (@ouamoussi) April 16, 2022

غرائب أفريقيا تستمر



ضربة جزاء احتسبها الحكم للأهلي أمام الرجاء بعد الرجوع للفار لاعتقاده أن الكرة لمست يد المدافع !!!pic.twitter.com/9Q6cSlayXK — Goalna (@Goalna) April 16, 2022

واحتج لاعبو الرجاء بشدة على قرار الحكم، بينما وصف مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي ركلة الجزاء المحتسبة ضد الرجاء، بـ"الوهمية و"الخيالية"، بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة اصطدمت بفخذ اللاعب المغربي، ولم يتبين بشكل واضح ما إذا كانت الكرة قد لامست يد المدافع.

ليه دى ضربة جزاء واضحة زى الشمس 👇👇👇 pic.twitter.com/FSYhDWo3du — mohamed Said (@mohamed61296059) April 17, 2022

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، علما بأن الحكم جان جاك ندالا، منح ركلة جزاء ثانية للفريق المصري في الدقيقة 61، لكن عمر السولية أهدرها.

ويلتقي الأهلي والرجاء مجددا في مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لتحديد المتأهل للمربع الذهبي.

المصدر: RT