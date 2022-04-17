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شاهد.. هل منح الحكم ركلة جزاء "وهمية" للأهلي ضد الرجاء باستخدام "الفار؟

الرياضة

شاهد.. هل منح الحكم ركلة جزاء
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أثارت ضربة جزاء احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، للأهلي المصري في مباراته ضد الرجاء المغربي، أمس السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء في الدقيقة 13 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، بداعي وجود لمسة يد على مدافع الرجاء، عبد الإله مدكور.

واحتج لاعبو الرجاء بشدة على قرار الحكم، بينما وصف مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي ركلة الجزاء المحتسبة ضد الرجاء، بـ"الوهمية و"الخيالية"، بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة اصطدمت بفخذ اللاعب المغربي، ولم يتبين بشكل واضح ما إذا كانت الكرة قد لامست يد المدافع.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، علما بأن الحكم جان جاك ندالا، منح ركلة جزاء ثانية للفريق المصري في الدقيقة 61، لكن عمر السولية أهدرها.

ويلتقي الأهلي والرجاء مجددا في مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، لتحديد المتأهل للمربع الذهبي.

المصدر: RT

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