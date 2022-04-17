ماغواير يصيب زميله بوغبا بالخطأ بجرح في الرأس (فيديو)
تسبب مدافع مانشستر يونايتد، هاري ماغواير، في إصابة زميله في الفريق، بول بوغبا، بجرح نازف في الرأس خلال مباراة "الشياطين الحمر" ونوريتش سيتي، أمس البست، في الدوري الإنجليزي.
وخلال ركلة ركنية، تقدم ماغواير رفقة زملائه إلى منطقة جزاء نوريتش، لكن خلال محاولته ضرب الكرة بالرأس اصطدمت قدمه برأس زميله بوغبا، فسقط الأخير أرضا.
Look at Harry Maguire 😂😂😂😂— Kay....🇬🇭 (@gideonlfc) April 16, 2022
The way Pogba got angry 😂
What a legend!!! pic.twitter.com/Ob7LNpdN1p
وأوضحت الكاميرات إصابة بوغبا بجرح ونزيف في الرأس.
Paul Pogba was NOT happy with Harry Maguire after he kicked him in the head 😠— MailOnline Sport (@MailSport) April 16, 2022
Ronaldo the peacemaker calmed things down 😬 pic.twitter.com/z6p3gB6mZU
وبدا بوغبا غاضبا بعد تعرضه للإصابة، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لإسعافه.
ولا يمر ماغواير، الذي ضمه مانشستر يونايتد في العام 2019 قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية جعلت منه أغلى مدافع في العالم (80 مليون جنيه إسترليني)، لا يمر بأفضل فتراته هذا الموسم، حيث عادة ما يتعرض للانتقادات وحتى للسخرية بسبب أخطائه الساذجة التي تكلف فريقه غاليا.
تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مانشستر يونايتد وضيفة نوريتش، انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.
وبهذا الفوز، قفز "الشياطين الحمر" إلى المركز الخامس في الدوري مع 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن "توتنهام" صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
المصدر: RT + مواقع التوصل