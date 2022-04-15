"فضيحة" جماهيرية تتسبب في سقوط مدو لبرشلونة في الدوري الأوروبي (فيديو)

فجر نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه مضيفه برشلونة الإسباني من ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه عليه 3-2 إيابا، أمس الخميس.

وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن "فضيحة" مدوية تسببت فيها جماهير برشلونة قبل المباراة، فقد قالت صحيفة "سبورت"، إن الآلاف من جماهير النادي الكتالوني باعوا تذاكرهم لجماهير فرانكفورت بأسعار خيالية في السوق السوداء.

The Camp Nou has been taken over by Eintracht Frankfurt fans. Wow! 🫢 pic.twitter.com/VJE8H9DINe — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 14, 2022

Frankfurt celebrating with the 30,000+ traveling fans after their win at Barcelona 🤯



(via @Eintracht)pic.twitter.com/GRsKDrSlfi — B/R Football (@brfootball) April 14, 2022

أما صحيفة "ماركا"، فقد أكدت أن ما يقرب من 30 ألف مشجع ألماني تواجدوا في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، لدعم أينتراخت فرانكفورت، على الرغم من أنه كان من المتوقع حضور 5 آلاف ألماني فقط.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE#FCBSGEpic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

وأضافت الصحيفة: "يمكن ملاحظة المشجعين الألمان بملابسهم البيضاء في جميع مناطق الملعب".

Take it away Eintracht Frankfurt fans ☺️pic.twitter.com/b4PUyAc8yK — Birdiefootball (@birdiefootball) April 14, 2022

وتابعت: "بعض جماهير برشلونة اشتروا التذاكر وباعوها للألمان بسعر أغلى، ومشجعون آخرون لفرانكفورت قاموا بشراء التذاكر عبر الإنترنت، وقرر برشلونة إيقاف البيع إلكترونيا، لكن بعد فوات الأوان".

وأكدت تقارير إعلامية أخرى، أن مشجعي برشلونة عمدوا لبيع تذاكرهم لمشجعي ألمان بأثمان باهظة، بعد أن اعتقدوا بأن المواجهة محسومة لصالح فريقهم، وهو ما انعكس سلبا على كتيبة مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز.

وظهر أينتراخت فرانكفورت في المباراة وكأنه يحتضن المواجهة على أرضه وبين جمهوره، إذ أبانت اللقطات التلفزيونية ملعب "كامب نو" مملوءا بمشجعي الفريق الضيف الذين ألهبوا حماس لاعبيهم في مواجهة العملاق الإسباني.

ولكن لا يمكن اعتبار جمهور برشلونة هو المتسبب الوحيد في هذه الخسارة التاريخية التي تعرض لها "البارسا" في معقله، فقد قدم النادي الألماني مباراة ملحمية وتفوق بجدارة على النادي الكتالوني، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، بعد تفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).

المصدر: وكالات







