قناة "حنبعل" التونسية توقف بث مسلسل "حب ملوك"

قررت قناة "حنبعل" التونسية، اليوم الثلاثاء توقيف بث مسلسل "حب ملوك" على شاشتها، بعدما أعلنت قناة "النهار" أمس توقيف بث المسلسل، معتذرة لمشاهديها عن لقطات "غير مناسبة".

وقالت القناة التونسية في بيان: "تبعا لقرار السلطة الجزائرية المختصة إيقاف البث مؤقتا لمسلسل حبّ ملوك الذي تنتجه وتبثه قناة حنبعل مع قناة النهار الجزائرية، فإن قناة حنبعل تعبّر عن احترامها لهذا القرار، فإنها تؤكد أن احترام ثوابت الأسرة والمجتمع والقيم الأخلاقية، من الضوابط الأساسية لخطها التحريري، وتحرص دوما على أن تكون إنتاجاتها الرمضانية، ومنها مسلسل حبّ ملوك، متلائمة مع خصوصيات هذا الشهر الفضيل وانتظارات العائلات فيه".

وأعربت عن "اعتزازها وتمسكها بالشراكة التونسية الجزائرية في الإنتاج الدرامي التلفزي والتي أثمرت عديد الأعمال الراقية والمتميزة التي تم بثها في قناة حنبعل وقناتي النهار والشروق الجزائريتين"ـ معلنة أنهلا "تضامنا مع قناة النهار الجزائرية، ستوقف القناة البث مؤقتا للحلقات الجديدة من مسلسل حبّ ملوك بداية من الليلة واستئنافها مع قناة النهار يوم الأحد 17 أبريل 2022".

المصدر: "النهار"