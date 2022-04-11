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قناة "النهار" الجزائرية توقف بث مسلسل "حب ملوك" وتعتذر عن مشاهد "غير مناسبة"

الثقافة والفن

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غلاف مسلسل "حب ملوك"
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أعربت قناة "النهار" الجزائرية عن اعتذارها لمشاهديها على لقطات "غير مناسبة" بثتها في إحدى حلقات مسلسل "حب ملوك"، أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وقالت القناة في بيان لها إن "تتوجه إلى مشاهديها الكرام، بخالص اعتذارها وأسفها على لقطات غير مناسبة تم بثها في إحدى حلقات مسلسل حب ملوك خلال الشهر الفضيل".

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وأضافت أنها "تؤكد لجمهور متابعيها الأوفياء أن المشهد الذي يتضمن تلك اللقطات تم بثه سهوا".

وشددت على أنها "أنها لم تقصد الإساءة إلى مشاهديها الذين تحترمهم كلهم وتحرص على مراعاة قيم الجزائريين".

وختمت: "على إثر ذلك، تعلن إدارة النهار أنها قررت توقيف بث المسلسل حاليا إلى غاية مراجعته حلقة بحلقة".

المصدر: "النهار" 

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