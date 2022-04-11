لقطة مؤثرة للتونسية أنس بعد خسارتها لقب تشارلستون
عبرت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، عن أسفها الشديد لضياع لقب بطولة تشارلستون الأمريكية، بعد هزيمتها أمس الأحد في النهائي أمام اللاعبة السويسرية، بيلندا بينشيتش.
وجاءت خسارة النجمة التونسية المصنفة عاشرة عالميا، بمجموعتين لواحدة 1-6، 7-5، و4-6، في مباراة استمرت ساعتين و35 دقيقة.
Victory for the Swiss 🙌— wta (@WTA) April 10, 2022
No.10 seed @BelindaBencic outlasts Jabeur and claims the @CharlestonOpen singles title! pic.twitter.com/kqQOwU782Z
وذرفت أنس الدموع بعد المباراة على هزيمة جديدة في النهائي، وهي الرابعة من أصل خمس نهائيات وصلت إليها التونسية الشابة.
Ons Jabeur 🗣️— Elhoussaine Boussaid (@BoussidHoussine) April 11, 2022
“Je me suis dit de ne pas pleurer, mais c’est très dur. Nous avons travaillé très dur. Je ne sais pas combien de finales cela fait maintenant, mais j’espère que ça viendra bientôt”
💔💔💔💔😞🙏 pic.twitter.com/EtdqKjFavr
وقالت أنس "قلت لنفسي إنني لا يجب أن أبكي، لكن الأمر صعب للغاية. لقد خسرت الكثير من النهائيات الآن، لكنني آمل في أن أعود قريبا".
وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الأول، بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنجليزية على العشب العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.
المصدر: وكالات