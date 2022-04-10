الشرطة الإنجليزية تحقق في واقعة رونالدو

أكدت شرطة الميرسيسايد أنها تحقق في واقعة اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على أحد مشجعي إيفرتون، عقب مباراة الفريقين، أمس السبت.

وكان التوفيز تفوق على الشياطين الحمر بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبعد انتهاء المباراة، قام رونالدو برد فعل غاضب أثناء الخروج الملعب تجاه أحد المشجعين، الذي كان يحاول تصوير اللاعب، لكن صاروخ ماديرا ضرب يد المشجع وأسقط الهاتف أرضا.

Ronaldo assaulted a kid because he lost a game. Crazy pic.twitter.com/2Cr6mYNqT4 — MC (@CrewsMat10) April 9, 2022

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وكتبت شرطة الميرسيسايد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نؤكد أننا نجري تحقيقا في أعقاب حادثة وقعت في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك، وتضمنت لاعبا أثناء خروجه من الملعب، وسنتحدث إلى جميع الأطراف المعنية".

وكان رونالدو اعتذر عن تلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا مشجع إيفرتون لحضور مباراة في ملعب "أولد ترافورد".

يذكر أن مانشستر يونايتد فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر ثلاث مباريات خاضها الفريق الإنجليزي بمختلف المسابقات، حيث تعادل مع ليستر سيتي وخسر من إيفرتون في "البريميرليغ" فيما تلقى خسارة من أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"