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رونالدو يثير القلق داخل مانشستر يونايتد

الرياضة

رونالدو يثير القلق داخل مانشستر يونايتد
AFP
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أثار كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، حالة من القلق، قبل المواجهة القوية أمام إيفرتون غدا السبت، ضمن الجولة 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز"، أن رونالدو لم يشارك في تدريبات الفريق التي أجراها الخميس، ليثير القلق حول مشاركته.

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وأضافت أنه من غير المعروف، ما إذا كان الدون البرتغالي قد قام بتدريبات فردية في صالة الألعاب الرياضية من عدمها.

وتابعت "رانجنيك مدرب المان يونايتد، سيكون حريصا على تواجد كريستيانو رونالدو في مباراة إيفرتون". 

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب بالفريق عن شهر مارس المنصرم. 

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز السابع بجدول ترتيب فرق البريميرليغ برصيد 51 نقطة، مقابل 25 نقطة في جعبة إيفرتون في المرتبة 17.

المصدر: "وكالات"

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