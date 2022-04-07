حرمان الروس والبيلاروس من المشاركة في ماراثون بوسطن

لن يسمح لمواطني روسيا وبيلاروس بالمشاركة في ماراثون بوسطن بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لجمعية بوسطن الرياضية.

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وقال البيان الرسمي للجمعية: "نعتقد أن الجري رياضة عالمية، وبالتالي يجب علينا بذل كل ما في وسعنا للتعبير عن دعمنا لشعب أوكرانيا".

ويشار إلى أن القرار لا ينطبق على المواطنين الذين لا يقيمون حاليا في روسيا وبيلاروس، ومع ذلك، لن يتمكن هؤلاء من المنافسة تحت أعلام بلادهم الوطنية.

وسيقام ماراثون بوسطن في 18 أبريل.

المصدر: "وكالة "تاس" الروسية