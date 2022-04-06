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في يوم الرياضة العالمي.. اتحاد السامبو الروسي يساند أطفال الدونباس

الرياضة

في يوم الرياضة العالمي.. اتحاد السامبو الروسي يساند أطفال الدونباس
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في اليوم العالمي للرياضة، قرر اتحاد السامبو الروسي تنظيم حدث خيري لمساعدة أطفال دونباس.

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قررت اللجنة التنفيذية لاتحاد سامبو الروسي تنظيم حدث خيري لمساعدة أطفال دونباس، وأعلنت أنه يمكن للجميع التبرع بالأغذية المعلبة والمياه وأغذية الأطفال من خلال اتحادات السامبو الإقليمية الموجودة في جميع الأقاليم الروسية.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام سنويا في الـ6 من أبريل.

المصدر: وكالة "تاس"

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