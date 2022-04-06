حكم جديد ببراءة مرتضى منصور من تهم القذف والسب ونشر أخبار كاذبة

أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية حكما نهائيا ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، من قذف وسب وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية قد أصدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 حكما سابقا ببراءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب والعامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي السابق.

ونشر مرتضى منصور حكم المحكمة على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، وقال: "كان محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين تقدموا ببلاغ إلى معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 10سبتمبر 2019 أي منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعوا فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبارا كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي آل الشيخ عددا كبير من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولأسرهم".

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي . أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة... Posted by Mortada Mansour on Wednesday, April 6, 2022

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وتابع: "كما تلقى الكابتن محمود الخطيب مبلغ 263 مليون جنيه من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم على أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ لتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقى مبلغ 6 ملايين جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر".

وواصل: "لقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف وأتعاب المحاماة".

وختم: "صرح المستشار مرتضى منصور أنه يتمنى أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع غير المبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار وطننا مصر وبعيدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجه إلى الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية".

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