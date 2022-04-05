مرتضى منصور يفرض غرامة مالية على أي لاعب من الزمالك يظهر في الإعلام

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، إنه قد وقع عقود البث الفضائي مع الشركة الراعية، وخلال ساعات سيتسلم قناة الزمالك، وحذر اللاعبين من الظهور في الاعلام بدون إذن.

وأضاف منصور في تصريحات تلفزيونية: "تسلمنا (شيك) من الشركة الراعية، ولن نصرف أموالا إلا للاعبين الرجال والذي يسعدون الجماهير، وقلت للاعبي السلة احلموا، واضرب حلمك في ثلاثة".

وتابع: "جئنا لخدمة الزمالك، ونستطيع التعاقد مع أي لاعب يحلم به جمهور الأبيض، وأطمئن الجماهير: الخير قادم وكل أحلامهم أوامر".

وأكمل: "أحمد مرتضى منصور يبذل مجهودا كبيرا في كل الألعاب الأخرى، وإسماعيل يوسف أصبح مستشارا لمجلس إدارة نادي الزمالك".

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ووجه منصور رسالة لجمهور الأهلي: "رسالتي لجمهور الأحمر الحقيقي، هل راضي عن مجموعة تسيء للأهلي قبل الاساءة للزمالك، وفي كل مباراة يوجه السباب لنا".

وأكد: "لا أتدخل في عمل المدير الفني جيسفالدو فيريرا، وبالتالي لن أعطى له قرارا بشأن اللاعبين المنتهي عقودهم، رأيي كمشجع أن هؤلاء اللاعبين لا يشاركون، وأتحدى أنني جلست مع فيريرا أو قابلته منذ ظهور فيريرا معي في المؤتمر الصحفي".

وأردف رئيس النادي: "دورنا نحاسب فيريرا في نهاية الموسم، واطمئن جمهور الزمالك لن اتدخل في عمل المدرب"

وختم: "أصدرت قرارا بأن أي لاعب، في جميع الألعاب، يظهر في برنامج، أو مداخلة، أو على صفحة، أو عبر الواتساب، دون إذن كتابي، سيغرم بـ 200 ألف جنيه، و50 ألف جنيه عقوبة على المدير الفني غير القادر على السيطرة على لاعبيه، الفوضى انتهت".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"