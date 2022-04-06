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تطورات مهمة حول إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

الرياضة

تطورات مهمة حول إعادة مباراة الجزائر والكاميرون
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مباراته والكاميرون سيناقش في 21 أبريل الجاري.

وأصدر الاتحاد الجزائري، بيانا رسميا قال فيه: "يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الطعن الذي تقدم به أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والخاص بمواجهة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني، ضمن إياب مباريات الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ستتم مناقشته يوم الخميس 21 أبريل الجاري".

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وتأهل منتخب الكاميرون إلى نهائيات مونديال قطر 2022، بعد فوزه على مضيفه "محاربي الصحراء" بنتيجة 2-1، بعد امتداد المواجهة للأشواط الإضافية، في المباراة التى جمعت المنتخبين في 29 مارس الماضي، على ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

علما أن المنتخب الجزائري تفوق في مواجهة الذهاب بهدف نظيف.

المصدر: Fédération Algérienne de Football

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