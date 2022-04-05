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هيغواين "يكذب" تصريحات والده

الرياضة

هيغواين
Legion-Media
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صرح لاعب كرة القدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين نجم إنتر ميامي الأمريكي البالغ 34 عاما أنه لم يقل "في أي وقت" أنه يعتزم الاعتزال بحلول نهاية الموسم الجاري.

ويأتي تصريح هيغواين بعد تصريحات والده أمس لشبكة TNT Sports الأرجنتينية حول عزمه إنهاء مسيرته الكروية في ختام الموسم الجاري من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال هيغواين اليوم في ختام حصة تدريبية مع فريقه: "لقد كان سوء فهم من جانب والدي، لم أخبره قط عن الاعتزال، لقد عبر عن الأمر بشكل خاطئ، يمكن أن يحدث ذلك. لكن لا علاقة له بالواقع، أنا أركز على أهداف النادي".

وأضاف: "عندما يحين وقت الاعتزال، إذا تم اتخاذ هذا القرار، فسأكون أنا الشخص الذي يعلنه، وليس أحد سواي. لقد اقتربت من التوقف عن اللعب، لكن هذا ليس ما يدور في رأسي الآن، في رأسي الآن يجب أن أفي بالعقد، وفي نهاية العام سأجلس مع النادي وسنرى ما هو أفضل قرار".

واختتم المهاجم السابق لريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وميلان وتشيلسي: "الآن أشعر أنني بحالة جيدة، وأردت توضيح ذلك".

المصدر: وكالات

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