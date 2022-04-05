هيغواين "يكذب" تصريحات والده

صرح لاعب كرة القدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين نجم إنتر ميامي الأمريكي البالغ 34 عاما أنه لم يقل "في أي وقت" أنه يعتزم الاعتزال بحلول نهاية الموسم الجاري.

ويأتي تصريح هيغواين بعد تصريحات والده أمس لشبكة TNT Sports الأرجنتينية حول عزمه إنهاء مسيرته الكروية في ختام الموسم الجاري من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال هيغواين اليوم في ختام حصة تدريبية مع فريقه: "لقد كان سوء فهم من جانب والدي، لم أخبره قط عن الاعتزال، لقد عبر عن الأمر بشكل خاطئ، يمكن أن يحدث ذلك. لكن لا علاقة له بالواقع، أنا أركز على أهداف النادي".

Inter Miami striker Gonzalo Higuain says in a statement that his father Jorge "misspoke" regarding his impending retirement; that he's focused on the season and finishing his MLS contract with Miami. pic.twitter.com/GcneGdTzJT — Felipe Cárdenas (@FelipeCar) April 5, 2022

وأضاف: "عندما يحين وقت الاعتزال، إذا تم اتخاذ هذا القرار، فسأكون أنا الشخص الذي يعلنه، وليس أحد سواي. لقد اقتربت من التوقف عن اللعب، لكن هذا ليس ما يدور في رأسي الآن، في رأسي الآن يجب أن أفي بالعقد، وفي نهاية العام سأجلس مع النادي وسنرى ما هو أفضل قرار".

واختتم المهاجم السابق لريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وميلان وتشيلسي: "الآن أشعر أنني بحالة جيدة، وأردت توضيح ذلك".

Gonzalo Higuain will retire at the end of the season, as confirmed by his father to TNT Sports 🇦🇷 pic.twitter.com/JFGrzBhzdn — GOAL (@goal) April 5, 2022

River, Real Madrid, Napoli, Milan, Juve y Chelsea. Hoy, en la MLS. Más de 300 goles a nivel clubes. 14 títulos en 16 años y siendo siempre titular. El 6º con más goles en Mundiales en la historia de Argentina. Top de verdad.



A fines de 2022, colgará los botines Gonzalo Higuaín. pic.twitter.com/tHQWpnGmsO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 5, 2022

المصدر: وكالات