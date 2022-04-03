 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: لم يتأذى أحد من سكان بوتشا جراء أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة قواتنا على المدينة

دينامو موسكو يهزم كراسنودار في عقر داره

الرياضة

دينامو موسكو يهزم كراسنودار في عقر داره
Sputnik Виталий Тимкив
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqo5

خرج فريق دينامو موسكو بفوز ثمين من ملعب مضيفه كراسنودار، بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار فريق العاصمة موسكو للاعبه دانييل فومين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

إقرأ المزيد
لوكوموتيف يهزم سبارتاك في
لوكوموتيف يهزم سبارتاك في "ديربي" موسكو وسط ثلوج كثيفة (صور+فيديو)

ورفع فريق دينامو موسكو رصيده بعد هذا الفوز، إلى 46 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر زينيت بطرسبورغ، الذي يحل ضيفا على نادي سوتشي في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد كراسنودار عند 36 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا