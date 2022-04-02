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لوكوموتيف يهزم سبارتاك في "ديربي" موسكو وسط ثلوج كثيفة (صور+فيديو)

الرياضة

لوكوموتيف يهزم سبارتاك في
twitter/fclokomotiv
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كسب فريق لوكوموتيف "ديربي" العاصمة موسكو ضد ضيفه سبارتاك، بفوزه عليه بهدف وحيد، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق لوكوموتيف بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي، ويلسون إسيدور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وتأخر انطلاق بداية المباراة أكثر من ساعة بسبب السقوط الكثيف للثلوج في العاصمة موسكو.

لوكوموتيف يهزم سبارتاك في
twitter/fclokomotiv
لوكوموتيف يهزم سبارتاك في
twitter/fclokomotiv
لوكوموتيف يهزم سبارتاك في
twitter/fclokomotiv
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ورفع فريق لوكوموتيف موسكو رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب، متجاوزا بفارق نقطة، نادي كراسنودار قبل مباراته أمام ضيفه دينامو موسكو غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 27 نقطة، وبقي في المرتبة العاشرة على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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