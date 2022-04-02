لوكوموتيف يهزم سبارتاك في "ديربي" موسكو وسط ثلوج كثيفة (صور+فيديو)
كسب فريق لوكوموتيف "ديربي" العاصمة موسكو ضد ضيفه سبارتاك، بفوزه عليه بهدف وحيد، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
ويدين فريق لوكوموتيف بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي، ويلسون إسيدور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.
А кто ты сегодня?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 2, 2022
Худяков 🔒
Бакаев 💥
Ваноли 🤌#ТинькоффРПЛ#ЛокоСпартакpic.twitter.com/ndiSPleSWJ
Вот это сейв!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 2, 2022
Дмитрий Живоглядов выносит мяч с ленточки#ТинькоффРПЛ#ЛокоСпартакpic.twitter.com/YGu7qMsKii
وتأخر انطلاق بداية المباراة أكثر من ساعة بسبب السقوط الكثيف للثلوج في العاصمة موسكو.
ورفع فريق لوكوموتيف موسكو رصيده إلى 37 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب، متجاوزا بفارق نقطة، نادي كراسنودار قبل مباراته أمام ضيفه دينامو موسكو غدا الأحد.
في المقابل، توقف رصيد سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 27 نقطة، وبقي في المرتبة العاشرة على سلم الترتيب.
المصدر: RT