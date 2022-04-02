موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء "الديربي" بين لوكوموتيف وسبارتاك (صور)
vk./fcsm_official
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تسبب ساقط الثلوج بكثافة في العاصمة الروسية موسكو في تأجيل انطلاق مباراة "الديربي" بين فريق لوكوموتيف وسبارتاك، اليوم السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وكان من المفترض أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (19:30) بتوقيت موسكو، ولكن وفقا لقرار رئيس الحكم ومراقب المباراة، تم تأجيل البداية مؤقتا لمدة 30 دقيقة، ومن ثم لنصف ساعة أخرى، حيث من المنتظر أن تبدأ في الساعة (20:30).
vk./fcsm_official
vk./fcsm_official
ويحتل فريق لوكوموتيف موسكو المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.
بينما يشغل سبارتاك موسكو المرتبة العاشرة برصيد 27 نقطة.
vk./fclokomotiv
vk./fcsm_official
vk./fcsm_official
vk./fcsm_official
vk./fcsm_official
المصدر: RT