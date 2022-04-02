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موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء "الديربي" بين لوكوموتيف وسبارتاك  (صور)

الرياضة

موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fcsm_official
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تسبب ساقط الثلوج بكثافة في العاصمة الروسية موسكو في تأجيل انطلاق مباراة "الديربي" بين فريق لوكوموتيف وسبارتاك، اليوم السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وكان من المفترض أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (19:30) بتوقيت موسكو، ولكن وفقا لقرار رئيس الحكم ومراقب المباراة، تم تأجيل البداية مؤقتا لمدة 30 دقيقة، ومن ثم لنصف ساعة أخرى، حيث من المنتظر أن تبدأ في الساعة (20:30).

موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fcsm_official
موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fcsm_official

ويحتل فريق لوكوموتيف موسكو المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

بينما يشغل سبارتاك موسكو المرتبة العاشرة برصيد 27 نقطة.

موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fclokomotiv

موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fcsm_official
موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fcsm_official
موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fcsm_official
موسكو.. الثلوج الكثيفة تؤخر بداية لقاء
vk./fcsm_official

المصدر: RT 

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