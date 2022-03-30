اسمها "الرحلة" وهي الأسرع في التاريخ .. الكشف عن الكرة الرسمية لمونديال قطر

ستكون "الرحلة" الكرة الرسمية لمباريات مونديال "قطر 2022" في كرة القدم الذي ينطلق في نهاية نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي "فيفا" اليوم الأربعاء.

وقال "الفيفا" في بيان، إن شركة "أديداس" للمنتوجات الرياضية، كشفت عن الكرة الرسمية لكأس العالم "قطر 2022" ولقبتها باسم "الرحلة"، وهي الكرة الرابعة عشر على التوالي التي تصنعها "أديداس" لكأس العالم.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality ⚽



Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup



The countdown to Qatar starts now#Qatar2022 | @adidasfootballpic.twitter.com/LauuuVSO8h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 30, 2022

وتتسم كرة مونديال قطر بقدرتها على التنقل في الهواء أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة.

وذكر "الفيفا" في بيانه، أن الكرة لقبت بـ"الرحلة" لأنها مستوحاة "من ثقافة وعمارة وقوارب قطر، إضافة لعلمها الوطني، وتمثل الألوان القاتمة والنابضة بالحياة على الخلفية اللؤلؤية للبلد المضيف لكأس العالم والانتشار المستمر للعبة".

وعلى صعيد الاستدامة، تعد "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تصنع حصريا من الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء.

وبحسب "الفيفا"، صممت كرة "الرحلة" باستخدام بيانات واختبارات صارمة في معامل "أديداس" وأنفاق الريح، وعلى عشب الملاعب، واختبرها عدد من لاعبي كرة القدم، وتتميز بأعلى مستويات الدقة والموثوقية بفضل تصميمها الجديد وقوام سطحها.

وقال مدير التسويق في "الفيفا"، جان فرانسوا باثي عن خصائص الكرة "توفر النواة السرعة والدقة واتساق الحركة والثبات في الهواء، إضافة لدقة الارتداد، أما السطح فيتألف من جلد اصطناعي محكم ومكون من 20 قطعة بتصميم جديد، يساعد في تحسين دقتها واستقرارها أثناء الطيران".

ومن جهتها، قالت مديرة التصميم بشركة "أديداس" فرانسيسكا لوفيلمان "مع ارتفاع وتيرة اللعب وسرعة الحركة، أصبحت دقة الكرة واستقرارها أمرا بالغ الأهمية، وسيسمح التصميم الجديد لهذه الكرة بقدرتها على الاحتفاظ بسرعتها أثناء تحركها في الهواء".

وأضافت "من أجل أكبر حدث رياضي في العالم، شرعنا في جعل المستحيل ممكنا من خلال الابتكار الجذري لأسرع وأدق كرة كأس عالم حتى الآن".

المصدر: أ ف ب