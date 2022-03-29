بوغبا يكشف عن حلم محرز: هذا ما وعدني به

كشف الغيني ماتياس بوغبا عن الوعد الذي قطعه له الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل سنوات عندما كان ينشط برفقته في فريق "كيمبر - Quimper" الفرنسي لكرة القدم.

وقال شقيق بول بوغبا في حواره مع موقع "SO FOOT" اليوم الثلاثاء: "أتذكر. جيدا أن محرز كان يقوم بمراوغات مذهلة، ليست جديدة علي، تحسن كثيرا من الناحية التكتيكية والعقلية والإحصائيات تتكلم عنه".

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وأضاف عن الوعد الذي قطعه له قائد الخضر: "رياض قال لي سترى يوما. سأصبح لاعبا عظيما، الوعد جسده على أرض الواقع. في انتظار ما سيقوم به مستقبلا".

وختم ماتياس بوغبا: "عشت معه في كيمبي في 2010، كنا رفقاء في السكن، التقينا في الفريق. رياض من باريس، لذا نتفاهم بشكل جيد. تابعته في لوهافر وليستر، ولا زالت على اتصال معه".

ويتسعد رياض محرز لمباراة منتخب بلاده المصيرية ضد ضيفه الكاميروني، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، لإي إياب الدور الحسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، علما ان مباراة الذهاب انتهت بفوز "الخضر" بهدف وحيد.

المصدر: "ennaharonline.com"