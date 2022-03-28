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مبابي: أصولي جزائرية كاميرونية.. وسأدعم هؤلاء في المواجهة الفاصلة بينهما المؤهلة لمونديال قطر

الرياضة

مبابي: أصولي جزائرية كاميرونية.. وسأدعم هؤلاء في المواجهة الفاصلة بينهما المؤهلة لمونديال قطر
Legion-Media
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تحدث نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي عن أصوله والمباراة الفاصلة التي ستجمع منتخبي الجزائر والكاميرون، في إياب الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر.

وقال مبابي يوم الاثنين، خلال ندوة صحفية: "الجزائر، والكاميرون اعتبرهما جزءا مني".

وأضاف: “لدي أصول جزائرية كاميرونية، وجنسيتي فرنسية، لا يمكنني إنكار أصولي، وأنا فخور جدا".

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وبخصوص المنتخب الذي سيدعمه في المباراة الفاصلة بين الجزائر، والكاميرون، قال كيليان مبابي: "سأدعم كلا المنتخبين".

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز "الخضر" بهدف وحيد.

المصدر: وكالات 

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