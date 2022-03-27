 
مباشر

برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي

الرياضة

برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sotl

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق بشكل مبدئي مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من أجل الانضمام إلى "كامب نو" خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري في صيف 2023، وزعمت العديد من التقارير عدم وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي، حيث وافق الهداف البولندي على أن يكون جزءا من المشروع الرياضي لتشافي هيرنانديز.

إقرأ المزيد
يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح ويتجه لنجم مانشستر سيتي
يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح ويتجه لنجم مانشستر سيتي

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة من "ليفا" للضغط على بايرن ميونخ، وإقناعه بالموافقة على عرض البارسا الذي سيتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو.

وزعمت العديد من التقارير، أن الدولي البولندي اتخذ قرارا بخوض تجربة خارج ملعب "أليانز أرينا"، مثل بعض النجوم الكبار الذين تركوا أنديتهم بعد سلسلة من النجاحات في السنوات الأخيرة.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا