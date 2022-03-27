 
مباشر

يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح ويتجه لنجم مانشستر سيتي

الرياضة

يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح ويتجه لنجم مانشستر سيتي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sosg

كشفت تقارير صحفية إيطالية،الأحد، أن يوفنتوس الإيطالي قرر التراجع عن فكرة ضم محمد صلاح نجم ليفربول، وتحويل أنظاره إلى البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

وأكدت صحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، أن يوفنتوس يتطلع لضم اللاعب البرازيلي البالغ 24 عاما، الذي ارتبط بالتعاقد معه خلال الصيف الماضي ولكن لم يتمكن من ذلك.

يوفنتوس يتراجع عن ضم محمد صلاح ويتجه لنجم مانشستر سيتي
إقرأ المزيد
مانشستر يونايتد يكبد رونالدو خسارة فادحة
مانشستر يونايتد يكبد رونالدو خسارة فادحة

وأشارت إلى أن النادي يدرك أن التعاقد مع النجم المصري لن يكون سهلا من ليفربول، لأن راتب مو كبير للغاية، ولن يتمكن النادي الإيطالي من توفيره في ظل الأزمة المالية الحالية.

وحول يوفنتوس اهتمامه إلى غابرييل جيسوس، الذي سعى إليه بالفعل من قبل، وفشلت الصفقة بسبب مطالب مانشستر سيتي المفرطة، لكن في غضون عام، يمكن أن تتغير العديد من الأشياء.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا