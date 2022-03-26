ميسي سيوضح "أمورا كثيرة" بعد مونديال قطر 2022

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه سيوضح "أمورا كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف المزيد عن مخططاته.

وجاء ذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3-0 فجر السبت في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال.

وقال ميسي أفضل لاعب في العالم سبع مرات في بوينوس آيرس بعد تسجيل الهدف الثالث لبلاده: "بعد المونديال، سأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون الأمور جيدة".

وضمنت الأرجنتين تأهلها منذ فترة في التصفيات الأميركية الجنوبية، فيما يأمل ميسي بإحراز لقبه العالمي الأول بعد أربع مشاركات مونديالية، أبرزها في 2014 عندما حل وصيفا لألمانيا بعد التمديد.

You will never see Messi waiting for a cross in the box; Messi is out there doing the hard work 🐐 pic.twitter.com/NUYbkbo7c9 — TM (@TheMessiZone) March 26, 2022

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول مخططاته المستقبلية، قال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سيبلغ الـ35 في يونيو المقبل: "لا أعرف. أفكر بما هو قريب، وهي مباراة الإكوادور (الثلاثاء في غوايايكيل). هناك بعدها مباريات التحضير في سبتمبر وأكتوبر. ثم هناك المونديال، وبعدها، لا أعرف".

وتابع نجم أمجاد برشلونة الإسباني سابقا: "أنا سعيد هنا منذ فترة في الأرجنتين. من الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبا أميركا مع هذه المجموعة الرائعة".

وأوضح صاحب 81 هدفا مع "ألبي سيليستي" أن الفوز في ملعب بومبونييرا كان هاما "لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب هنا قبل كأس العالم".

وبعد قدومه إلى الفريق المملوك قطريا، يعيش ميسي موسما متذبذبا في باريس بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني مهدرا تقدمه ذهابا.

المصدر: "أ ف ب"