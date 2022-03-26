ميسي يسجل والأرجنتين تضرب فنزويلا بثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية (فيديو)

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا مستحقا على حساب نظيره الفنزويلي (3-1)، ضمن منافسات الجولة الـ17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني وضمنت الأرجنتين مسبقا التأهل للنهائيات في قطر قبل خوض المباراة أمام متذيل ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية والوحيد ضمن عشرة منتخبات بالقارة الذي لم يسبق له المشاركة أبدا في كأس العالم.

وسجل نيكولاس غونزاليس هدف التقدم لصالح المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 34، في حين أضاف أنخيل دي ماريا هدف ثاني في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 82 سجل ليونيل ميسي الهدف الثالث لصالح التانغو، عندما تسلم بالصدر تمريرة دي ماريا أمام المرمى وسدد كرة غير دقيقة لكن الحارس ويلكر فارينيز لم يتمكن من صدها.

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ولم تخسر الأرجنتين، التي غاب عنها 4 لاعبين للإيقاف بسبب خرق قواعد كوفيد-19 في مباراة البرازيل التي ألغيت في سبتمبر الماضي، أمام فنزويلا أبدا في 8 مباريات على أرضها بالتصفيات.

وستتجه الأرجنتين إلى كأس العالم 2022 رفقة البرازيل والإكوادور وأوروغواي بينما تتنافس بيرو وكولومبيا وتشيلي على المركز الخامس لخوض ملحق مع منتخب آسيوي.

وتقام الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر:RT