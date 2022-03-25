تشافي معجب بطريقة لعب محمد صلاح

ذكرت صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية اليوم الجمعة، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من أبرز المرشحين للانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف في المقام الأول ضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وحال فشلت الصفقة، سينصب التفكير على صلاح وبعده على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي والبلجيكي روميلو لوكاكو.



وذكرت الصحيفة أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز مغرم بطريقة لعب صلاح رغم أنه ليس بالمهاجم الصريح مثل هالاند، لكنه سجل 153 هدفا في 239 مباراة مع الريدز، ويلعب كجناح أيمن، ويمكن أن يلعب كمهاجم وهمي.

🔴 Según ha podido saber MD preguntando por las opciones de gran nivel que ofrece el mercado, Salah es la alternativa a Haaland que más gusta a Xavi por delante de otros primeros espadas del área como Lewandowski o Lukaku



✍️ @ffpolo | @sergisoleMDhttps://t.co/O7e9nDNsks — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 25, 2022

وأفادت أن صلاح مختلف ومميز ولديه شخصية كافية ليكون قائدا أو من قادة مشروع كما يحدث في ليفربول حاليا، ويمكنه التعامل مع أجواء الكامب نو، بجانب جاذبيته التجارية في السوق الإفريقي ومصر.

المصدر: وكالات