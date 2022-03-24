ويلز تتجاوز النمسا وتتأهل إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر (فيديو)
حقق المنتخب الويلزي فوزا ثمينا على نظيره النمساوي 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في نصف نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في الفوز لنجمه غاريث بيل الذي سجل هدفيه في الدقيقتين 25 و51، فيما سجل هدف النمسا مارسيل سابيتسر في الدقيقة الـ64.
#WALAUT— عز (@z84049590) March 24, 2022
ملحق اوروبا المؤهل كأس العالم | ويلز 2 × 0 النمسا | قووووووووووووووووووووووووووول غاريث بيل الثاني HD
- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/XgbfLp2BOQ
وسيتنافس المنتخب الويلزي على خط بطاقة المونديال عن المسار الأول للملحق الأوروبي مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الإسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.
المصدر: RT