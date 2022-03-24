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ويلز تتجاوز النمسا وتتأهل إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر (فيديو)

الرياضة

ويلز تتجاوز النمسا وتتأهل إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر (فيديو)
Legion-Media
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حقق المنتخب الويلزي فوزا ثمينا على نظيره النمساوي 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في نصف نهائي المسار الأول للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

ويدين المنتخب الويلزي بالفضل في الفوز لنجمه غاريث بيل الذي سجل هدفيه في الدقيقتين 25 و51، فيما سجل هدف النمسا مارسيل سابيتسر في الدقيقة الـ64.

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وسيتنافس المنتخب الويلزي على خط بطاقة المونديال عن المسار الأول للملحق الأوروبي مع الفائز من المواجهة بين المنتخبين الإسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.

المصدر: RT

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