عملاق سعودي يفكر في زيدان

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، دخل ضمن اهتمامات عملاق سعودي للتعاقد معه خلال الموسم القادم.

وذكرت صحيفة "الوئام" السعودية أنها علمت بالتطورات في ملف المدير الفني الجديد للنصر، وسط رغبة الإدارة في التعاقد مع مدرب جديد في الموسم المقبل.

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وأضافت: "من بين الترشيحات اسم زيدان، لتولي تدريب نادي النصر، وسط رغبة الإدارة في تواجد مدرب عالمي".

ويتواجد أنخيل روسو على رأس المسؤولية الفنية للنصر في الوقت الحالي، لكن الإدارة ترغب في التعاقد مع مدرب جديد.

ولا زال النصر يعاني من سوء النتائج، حيث ودع دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين بالإضافة إلى هزيمته في ديربي الرياض بالدوري السعودي.

ويحتل النصر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن اتحاد جدة المتصدر.

المصدر:"وكالات"