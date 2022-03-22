سرقة ميدالية بوغبا الذهبية التي حصل عليها بعد تتويج المنتخب الفرنسي بمونديال روسيا

كشف الدولي الفرنسي باول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كواليس حادث السرقة الذي تعرض له منزله خلال مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال بوغبا في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "أنا بخير وعائلتي أيضا، لقد مررت بأسبوع صادم".

وأضاف: "بعد أن علمت بأنني لن ألعب المباراة عدت إلى المنزل، لاكتشف أن منزلي تعرض للسرقة بعد دخول 3 أشخاص سرقوا خزنتي".

وكشف النجم الفرنسي قائمة المسروقات، مضيفا: "كانت هناك مجوهرات أمي وميداليتي الذهبية في كأس العالم".

Paul Pogba has revealed his World Cup medal was stolen when his home was burgled last week 🏅 pic.twitter.com/Sv6BfpEZ0U — ESPN UK (@ESPNUK) March 22, 2022

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وأضاف: "أكثر ما أخافني هو وجود طفليّ في المنزل مع المربية أثناء الحادث، لقد سمعت المربية كل شيء، اتصلت بزوجتي والأمن، ثم حبست نفسها مع الطفلين في غرفة".

وتابع: "لعدة أيام بعد ذلك، كانت المربية في حالة صدمة، وأهم شيء هو أن طفليّ بخير".

كما اعترف بوغبا خلال المقابلة مع الصحيفة الفرنسية بأنه أصيب بالاكتئاب في لحظات عديدة من مشواره، وفضل الصمت وعزل نفسه في تلك الفترة".

المصدر: وكالات