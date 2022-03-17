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بوغبا ينضم إلى ضحايا السرقة خلال مباريات كرة القدم

الرياضة

بوغبا ينضم إلى ضحايا السرقة خلال مباريات كرة القدم
AP Dave Thompson
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تعرض منزل الفرنسي، بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، للسرقة خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد (0-1) يوم الثلاثاء الماضي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واقتحم لصوص منزل بوغبا خلال المباراة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد"، وسرقوا بعض الأشياء منه.

وكتب بوغبا عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه سيعطي مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تدله على اللصوص.

 وكان أطفال بوغبا في المنزل خلال السرقة، لكنهم لم يصابوا بأذى حسب ما نشر اللاعب الذي انضم لقائمة اللاعبين الذين تعرضت منازلهم للسرقة خلال خوضهم مباريات مع أنديتهم.

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يذكر أن بول بوغبا (28 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 105 ملايين يورو.

وخرج مانشستر يونايتد مبكرا من الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على يد أتلتيكو مدريد، إثر هزيمته أمام بهدف على أرضه وبين جماهيره يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما، في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: وكالات 

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