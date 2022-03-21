بعد حرمان روسيا من استضافة بطولة العالم للشباب بالهوكي.. بطولات جديدة في قصر الجليد للرياضة

من المقرر أن تقام بطولات التزلج الفني على الجليد الروسية والأقاليمية، في "قصر الجليد للرياضة" بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية، كما ستكون المنشأة الجديدة معقل نادي الهوكي "سيبيريا".

وصرح وزير الرياضة في تلك المنطقة، سيرغي أخابوف، أنه سيتم تخصيص أكثر من 1.6 مليار روبل وزيادة عدد العمال، لاستكمال بناء ملعب الجليد في نوفوسيبيرسك، التي كان من المفترض أن تستضيف مباريات بطولة العالم لهوكي الجليد 2023.

وقال أخابوف:"يمكن استخدام ملعب الجليد الجديد لإجراء مسابقات روسية وأقاليمية في هذه الرياضة".

وأضاف أخابوف أن ملعب الجليد الجديدة سيصبح أيضا معقلا لنادي الهوكي في سيبيريا، وهناك إمكانية لإستضافة فعاليات ثقافية ورياضية ومعارض على نطاق واسع فيه.

يجدر الذكر أنه في مايو 2018، وافق الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على عقد جديد مدته عشر سنوات لاستضافة روسيا بطولة العالم للشباب، ووفقا لهذه الوثيقة، كان من المقرر أن تقام البطولة عام 2023 في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية. ولكن في نهاية فبراير الماضي، حرم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد روسيا من حق استضافة بطولة العالم للشباب هذه، ارتباطا بالأحداث في أوكرانيا.

المصدر: "وكالة تاس" الروسية