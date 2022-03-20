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ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في "الكلاسيكو".. التشكيلة الأساسية 

الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في
Legion-Media
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يحتضن ملعب "سانتياغو برنابيو" مساء اليوم الأحد في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وسيبدأ الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (62 عاما) المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المباراة المرتقبة ضد ضيفه الفريق الكتالوني، بالتشكيلة الأساسية التالية:

ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في
twitter/realmadrid

في المقابل اختار الإسباني تشافي هرنانديز (42 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة الفريق الملكي في هذا الـ"كلاسيكو":

ريال مدريد وبرشلونة وجها لوجه في
twitter/fcbarcelona
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ويتربع فريق ريال مدريد على عرش صدارة الدوري الليغا برصيد 66 نقطة حصدها من 28 مباراة، متقدما بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه وصيفه إشبيلية.

بينما يشغل برشلونة المرتبة الرابعة على سلم ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة حصدها من 27 مباراة. 

المصدر: "twitter/fcbarcelona/realmadrid" 

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