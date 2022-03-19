شاهد.. المقاتل البريطاني بيمبليت يخنق المكسيكي فارغاس

تغلب البريطاني بادي بيمبليت على خصمه المكسيكي رودريغو فارغاس بالإخضاع في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 204" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأجبر بادي بيمبليت المقاتل المكسيكي على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم على ملعب "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن.

PADDY PIMBLETT GETS IT DONE IN ENGLAND!! pic.twitter.com/xpZfXRzwo5 — Follow @FTB_VIDS (@FTB_VIDS) March 19, 2022

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وحقق بادي بيمبليت (27 عاما) بذلك انتصاره الثامن عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

بينما مني رودريغو فارغاس (36 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: RT