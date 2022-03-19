 
مباشر

شاهد.. المقاتل البريطاني بيمبليت يخنق المكسيكي فارغاس

الرياضة

شاهد.. المقاتل البريطاني بيمبليت يخنق المكسيكي فارغاس
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/smxn

تغلب البريطاني بادي بيمبليت على خصمه المكسيكي رودريغو فارغاس بالإخضاع في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 204" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأجبر بادي بيمبليت المقاتل المكسيكي على الاستسلام في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم على ملعب "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن.

إقرأ المزيد
المقاتل الجورجي تابوريا يطفئ الأنوار على البريطاني هربرت بضربة ساحقة.. فيديو
المقاتل الجورجي تابوريا يطفئ الأنوار على البريطاني هربرت بضربة ساحقة.. فيديو
إقرأ المزيد
ترامب منع حدوث صدام بين مقاتل روسي وملاكم كندي
ترامب منع حدوث صدام بين مقاتل روسي وملاكم كندي

وحقق بادي بيمبليت (27 عاما) بذلك انتصاره الثامن عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

بينما مني رودريغو فارغاس (36 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا