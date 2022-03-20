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شاهد.. المقاتل الروسي العملاق فولكوف يخسر بحركة "كيمورا"

الرياضة

شاهد.. المقاتل الروسي العملاق فولكوف يخسر بحركة
Legion-Media
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فاز البريطاني، توم أسبينال، على متحديه الروسي، ألكسندر فولكوف، بالإخضاع في النزال الذي جمعهما ليلة أمس السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 204" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأجبر المقاتل توم أسبينال المقاتل الروسي على الاستسلام بحركة "كيمورا" الشهيرة، تشابك الذراع العكسي "ude-garami"، في الجولة الأولى من النزال الذي أقيم على ملعب "The O2 Arena" في العاصمة البريطانية لندن.

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وبذلك حقق توم أسبينال، البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره الثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 9 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني ألكسندر فولكوف (33 عاما) بالهزيمة العاشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 34 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية.

المصدر: "russian.rt.com" 

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